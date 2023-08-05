Мужчину арестовали за подрыв страйкбольной гранаты в иномарке около «Москва-Сити»

Обвиняемого заключили под стражу Фото: прокуратура Москвы

В Москве под стражу заключили 33-летнего мужчину за подрыв страйкбольной гранаты в иномарке около «Москва-Сити», Ему предъявили обвинение в хулиганстве, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 3 августа в 1-м Красногвардейском проезде. Обвиняемый подошел к автомобилисту и, угрожая пистолетом, сел в машину. Испугавший, потерпевший вышел на улицу, а злоумышленник пересел на водительское сидение и попытался завести иномарку. После неудачной попытки он бросил в авто страйкбольную гранату. В результате инцидента никто не пострадал. Преступника задержали в тот же день на юго-западе столицы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в центре Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой. Один человек пострадал, его доставили в больницу. Нарушителя задержали и доставили в отделение полиции.