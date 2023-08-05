Температура воздуха в Московском регионе превысила отметку в +30 градусов

В Москве продолжает действовать «оранжевый» уровень погодной опасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Московском регионе в субботу жара достигала +30 градусов, а местами превысила эту отметку, сообщает ТАСС.

По данным синоптиков Гидрометцентра России, жарче всего сейчас в Коломне - +30,5 градуса. В Жуковском и Раменском столбики термометров показывают +30 градусов, а во Внуково - +29 градусов. При этом в Шереметьево температура воздуха составляет +27 градусов. На главной метеостанции ВДНХ – 28,5 градуса.

В Москве продолжает действовать «оранжевый» уровень погодной опасности. Жителей просят избегать перегрева на солнце, надевать головные уборы и солнцезащитные очки, пить больше воды. В воскресенье в столичном регионе ожидается около +34 градусов.

Ранее KP.RU писал, что Вильфанд рассказал, когда Москву покинет аномальная жара. По словам синоптика, температурный фон начнет возвращаться к климатической норме с 9 августа.