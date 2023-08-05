Приезжий попытался изнасиловать женщину на северо-западе Москвы

Возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве задержали 18-летнего выходца Средней Азии, подозреваемого в покушение на изнасилование женщины, сообщили в телеграм-канале столичного СК.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 2 августа на ул. Исаковского. Приезжий напал на незнакомую женщину и попытался надругаться над ней. Однако потерпевшая не растерялась и смогла дать отпор насильнику, после чего молодой человек убежал.

Правоохранители задержали подозреваемого, в отношении его возбудили уголовное дело о покушении на изнасилование. В ближайшее время СК будут ходатайствовать об аресте фигуранта. В рамках расследования выяснилось, часто мужчина находился на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.

Ранее KP.RU писал, что четверо мигрантов ворвались в квартиру на юге Москвы и изнасиловали двух женщин. Злоумышленников поймали и заключили под стражу.