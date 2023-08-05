Новые «выделенки» появятся в пяти округах Москвы с 26 августа

Аварийность с автобусами и электробусами снизится на 30-40% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве с 26 августа появится семь новых выделенных полос для общественного транспорта, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, новая разметка протяженностью 600 метров появится у станции Остафьево МЦД-2. Она будет предназначена для маршрутов №525 и 308, которыми ежедновно пользуются порялка 1,5 тысячи человек.

Новую «выделенку» создадут на Можайском шоссе от улицы Толбухина до пересечения с МКАД. Ее длина составит 1,3 км. Жители Одинцовского округа смогут проезжать этот участок всего за две минуты, вместо привычных 11 минут. Еще одну А-полосу откроют на участке Садовой-Спасской улицы от Каланчевской улицы до проспекта Академика Сахарова.

Кроме того, «выделенки» появятся на Коломенской улице у метро «Кленовый бульвар», на 33-м км МКАД, на участке Электролитного проезда и на улице Дмитрия Ульянова.

Общая длина новых А-полос составит 3,57 километра. Разметка снизит аварийность с автобусами и электробусами на 30-40%.

Ранее KP.RU писал, что 2 августа открыли 8-километровый участок МСД от Южной рокады до МКАД.