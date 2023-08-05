Москвичей призвали не разводить открытый огонь из-за сильной жары

В столичном регионе в ближайшие дни сохранится аномально жаркая погода. Граждан просят соблюдать требования пожарной безопасности и не разводить открытый огонь, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС России по Москве.

«В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем», - написали в ведомстве. Местных жителей призвали быть бдительными и внимательными в знойную погоду.

Напомним, в Московский регион в выходные пришла сильная жара. Спасатели усилили пожарную безопасность на природных и лесопарковых территориях, также специалисты регулярно патрулируют городские водоемы.

Ранее KP.RU писал, что в субботу жара в Московском регионе превысила отметку +30 градусов. По области воздух прогрелся до +30,5 градуса. По прогнозам синоптиков, в воскресенье в столичном регионе будет еще теплее.