Попавшая в ДТП под Москвой Лада Дэнс находится в состоянии средней тяжести Фото: Виктория МАРЧЕНКО

Певица Лада Дэнс, попавшая в ДТП на трассе М-2 «Крым» под Москвой, находится в клиническом госпитале имени Н. Бурденко в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора артистки Сергея Пудовкина.

Как рассказал Пудовкин, Лада Дэнс госпитализирована с помощью медицины катастроф. Певица ехала домой с корпоративного выступления.

— Все надеемся на самый лучший исход ситуации, — прокомментировал ДТП директор артистки.

Сергей Пудовкин отметил, что до сих пор непонятно, по чьей вине произошла авария.

Ранее KP.RU писал, что ДТП произошло около 18:20 на 52-м километре трассы М-2 «Крым». Водитель легкового автомобиля въехал в два ранее столкнувшихся автомобиля. В одной из машин была Лада Дэнс. Всего пострадали четыре человека, всех их доставили в медицинское учреждение. На место происшествия направляли вертолет.