Сергунина: Выставка «Наследие моего района» работает в рамках МУФ в «Лужниках»

Фото Пресс-служба АНО «Мой район»

Посетители Московского урбанистического форума (МУФ) в олимпийском комплексе «Лужники» могут увидеть выставку детских рисунков. Все это работы участников конкурса «Наследие моего района», собранные за несколько лет. В этом году конкурс отмечает юбилей - 5 лет.

«За это время ребята прислали работы, на которых изображены достопримечательности всех районов и поселений Москвы. Для выставки отобрали 145 рисунков, на них запечатлены Поклонная гора и усадьба Братцево, метрополитен и Бородинский мост, памятники и парки. Приглашаем вас полюбоваться пейзажами юных художников», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Экспозиция разместилась на 20 стендах. Все рисунки подписаны - имя автора, возраст и его район проживания.

Напомним, Департамент культурного наследия Москвы проводит конкурс с 2019 года. Его участниками уже стали 12 тысяч детей. Авторы работ сами выбирают важные по их мнению для конкурсного рисунка места и сооружения в своем районе. Главное - отразить на бумаге с помощью красок и карандашей уникальность каждого района Москвы. Достаточно лишь присмотреться и увидишь много интересного. Например, памятник архитектуры, необычный современный дом, живописный парк, скульптуру, даже сквер по соседству или школьный двор.