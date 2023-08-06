Психиатр Костюк призвал начинать профилактику «старческой депрессии» уже с 50 лет Фото: Иван ВИСЛОВ

Главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк призвал начинать профилактику «старческой депрессии» и других заболеваний с предпенсионного возраста — с 50 лет. Продолжать профессиональную деятельность можно, но не стоит переусердствовать в достижении новых высот, рассказал он АГН «Москва».

Ранняя профилактика психических расстройств поможет снизить риск развития депрессий и других тревожных состояний, а также сохранить хороший когнитивный уровень в пожилом возрасте — а значит и предотвратить деменцию, рассказал специалист.

В первую очередь важно исключить факторы риска – курение, алкоголь, неправильный образ жизни и питания. Также необходимо сохранять социальную и физическую активность. Если человек хочет продолжать профессиональную деятельность, стоит отказаться от серьезных усилий в достижении карьерных результатов.

— Гораздо приятнее работать в удовольствие. Разнообразная деятельность противодействует депрессии, тревожным расстройствам, снижению интеллектуальных функций и памяти, — отметил Костюк.

Психиатр добавил, что хорошее психическое здоровье способствует долгой жизни.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Маргарита Королева рассказала о пользе капусты для пожилых людей.