В Москве продолжают раздавать воду пассажирам метро из-за жары Фото: Департамент транспорта Москвы

Температура воздуха в Москве продолжает расти, поэтому сотрудники департамента транспорта и развития дорожно-транспортных происшествий столицы снова раздают воду пассажирам. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В метро получить бутылки с водой можно на станциях «Выхино» (Таганско-Краснопресненская линия), «Измайловская» (Арбатско-Покровская линия), «Технопарк» (Замоскворецкая линия), а также на «Фили», «Студенческой», «Кутузовской», «Багратионовской», «Филевский парк», «Пионерской», «Кунцевской» Филевской линии.

Питьевую воду раздают в Саларьево, Северных и Южных Воротах, Центральном вокзале, на Варшавской автостанции и в Орехово. Освежиться пассажиры могут и на трамвайных остановках возле станций метро «ВДНХ», «Бауманская», «Авиамоторная», «Новокузнецкая» и «Коломенская».

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