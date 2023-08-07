Ефимов: Столичные производители пищевых продуктов увеличили оборот на 12,6 процента

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил об увеличении оборота столичных компаний по производству пищевых продуктов. Предприятия не стоят на месте, наращивая выпуск различных изделий и осваивая новые рынки сбыта. Благодаря этому растут их экономические показатели.

«Оборот компаний этой сферы за пять месяцев этого года достиг 243,1 миллиарда рублей – на 12,6 процента больше, чем годом ранее», - отметил заммэра.

По его словам, из этой суммы более четверти оборота приходится на предприятия, производящие мясо и мясную продукцию. Их выручка достигла примерно 63,7 миллиарда рублей. У компаний, обеспечивающих жителей молочной продукцией, - около 15 процентов или 35,3 миллиарда рублей.

«Производители хлебобулочных и мучных кондитерских изделий за этот же период заработали почти 33 миллиарда рублей», – уточнил Ефимов.

Если смотреть общий оборот обрабатывающей промышленности столицы с января по май этого года, то пищевая продукция занимает в нем пять процентов. По сравнению с 2022 годом рост составил 1,4 процентного пункта. В общероссийском обороте производителей пищевой продукции Москва обеспечивает около 6,3 процента.

Департамент экономической политики и развития столицы приводит такую статистику по лидерам с растущим оборотом. За пять месяцев этого года ими стали компании, занятые переработкой и консервированием фруктов и овощей. Их выручка поднялась в 2,3 раза, если сравнивать с теми же месяцами 2022-го. Рост демонстрируют и предприятия по переработке и консервированию рыбы – на 35 процентов.

Сегодня в городе существуют десятки мер поддержки для самых разных предприятий, деятельность которых оказывает влияние на экономическую стабильность города. Среди них субсидии, льготные кредиты, офсетные контракты, а также различные проекты по обучению предпринимателей и персонала, предоставлению торговых площадей и презентации московского бизнеса на международном уровне. Москва активно развивает промышленность, заботится о создании равных для всех условий ведения бизнеса, оказывает поддержку инновационным, перспективным, важным для столицы отраслям и бизнес-проектам.

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы пояснили, что в столице действует более 250 компаний-производителей пищевой продукции. Из них 24 - со статусом промышленного комплекса, позволяющим применять существенные налоговые льготы.