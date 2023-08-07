В столице открылась регистрация на бесплатный забег «Моспром» в рамках Московского урбанфорума

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Сотрудники столичных заводов и фабрик добиваются отличных результатов в своей работе. Они создают высокотехнологичные решения и инновационные разработки. При этом многие из них занимаются спортом и завоевывают призовые места. Несколько лет подряд они участвуют в спартакиаде для промышленников и забеге «Моспром». Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, бесплатный забег пройдёт 2 сентября в рамках Московского урбанистического форума.

«В этот раз мы решили организовать забег для всех желающих в Парке победы на Поклонной горе», – отметил глава ведомства.

Бегуны могут выбрать одну из трех дистанций – один, пять и 10 километров. Участников разделят на девять возрастных групп - от 18 до 60+ лет. Ожидается, что в забеге поучаствуют около трех тысяч человек.

Старт - в 9.00. С собой нужно принести медицинскую справку. Лучшим спортсменам вручат медали и кубки. Подробности - на сайте. Там же можно заполнить анкету.