Московские полицейские пресекли нелегальное производство контрафактной табачной продукции Фото: ГУ МВД России

Полицейские Москвы пресекли нелегальное производство контрафактной табачной продукции. Троим задержанным предъявили обвинение в незаконном использовании средств индивидуализации товаров, передает пресс-служба ГУ МВД России.

Правоохранители выяснили, что в Санкт-Петербурге злоумышленники организовали цех по производству бездымного табачного продукта. На упаковки товара они наносили этикетки с брендом известного производителя, а затем продавали продукцию через интернет-магазины.

В ходе обысков полицейские изъяли более 21 тысячи единиц контрафактной продукции, 65 литров концентрированного никотина, электронные сигареты, курительные жидкости, оборудование для изготовления и упаковки табачных изделий и этикетки.

Фигурантов дела о незаконном использовании средств индивидуализации товаров отпустили под подписку о невыезде. Максимальное наказание, которое им грозит — до шести лет заключения и штраф, однако могут отделаться только штрафом или принудительными работами.

Теперь полиция устанавливает все эпизоды преступлений, а также ищет возможных соучастников.

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