Максим Ликсутов: за июль метро получило 24 вагона «Москва-2020»

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

За июль-2023 столичное метро получило 24 новых вагона — все относятся к современному типу поездов «Москва-2020». Заместитель Мэра Москвы Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что за счет активных поставок, доля новых поездов выросло с 70 до 72%. И показатель продолжает увеличиваться.

— Мы начали масштабную программу обновления подвижного состава в 2010 году по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина. За этот период доля новых вагонов выросла с 12% до 72%. Закупаем составы только у российского производителя, доля отечественных компонентов в «Москве-2020», уже более 90%, — поделился Максим Ликсутов.

Благодаря новым поставкам вагонов сейчас происходит обновление подвижного состава на Калужско-Рижской (оранжевой) линии. В следующему году Департамент транспорта планирует заменять составы и на других ветках метрополитена. Инновационные поезда «Москва-2020» сейчас можно также встретить на Кольцевой и Большой кольцевой линии (БКЛ). Парк этих линий полностью состоит из «Москвы-2020».

До конца года московское метро получит около 300 современных вагонов. Заместитель мэра Москвы также добавил, что в следующем году ожидается запуск новейших составов с улучшенными характеристиками.