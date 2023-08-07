В Москве задержали четверых пранкеров, которые сымитировали похищение человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Москвы поступило сообщение, что неизвестные в масках подъехали на автомобиле к остановке, расположенной в Лианозовском проезде, насильно посадили в салон стоявшего там мужчину и скрылись. Злоумышленников задержали. Правда, оказалось, что никакого похищения не было — мужчины решили разыграть случайных прохожих. Об этом рассказали в ГУ МВД России по столице.

После сообщения о похищении, полицейские вычислили местонахождение злоумышленников всего за два часа. Нарушителями оказались четверо молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет. Задержанные признались, что никакого похищения в действительности не было. Они сымитировали преступление, чтобы таким образом разыграть людей, находившихся на остановке.

В отношении пранкеров составили протоколы за мелкое хулиганство.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве задержали мужчину, который ранее дважды выстрелил в прохожего. Таким образом 25-летний парень разрешил завязавшийся словесный конфликт. Ему вменяют уголовную статью о хулиганстве с применением насилия с помощью оружия.