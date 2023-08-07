Стоматолог Золотницкий: налет на зубах приводит к сердечным заболеваниям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный внештатный специалист по стоматологии департамента здравоохранения Москвы Игорь Золотницкий рассказал в беседе с Lenta.ru, что по состоянию зубов можно «предсказать» развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Современные исследования доказали, что плохое состояние полости рта и заболевания десен напрямую связаны с повышенным риском развития патологий сердца. Болезни зубов и воспалительные процессы увеличивают риск бактериальной инфекции в кровотоке, что негативно влияет на сердечные клапаны.

Темный налет на зубах, например, говорит о повышенных рисках бляшек. А их появление, в свою очередь, приводит к развитию атеросклероза и другим тяжелым последствиям. При этом бляшки есть у двух из трех людей старше 45 лет.

Снизить риски развития болезней сердечно-сосудистой системы можно, если ухаживать за полостью рта и каждые 6 месяцев проходить осмотр у стоматолога.

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