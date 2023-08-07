Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за жары Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за аномальной жары, рассказали KP.RU в комплексе городского хозяйства столицы. Особое внимание в таких условиях уделяют обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

Синоптики прогнозируют в Московском регионе 7 августа более 30 градусов тепла. При этом погода ожидается сухая. В таких условиях все городские службы работают в усиленном режиме. Все системы жизнеобеспечения в городе работают штатно, без аварийных отключений.

Пожарные и спасатели круглосуточно патрулируют парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории — они следят, чтобы не было возгораний травы. Вблизи дежурят более 80 расчетов поливомоечной техники, чтобы при необходимости помочь пожарным в оперативном тушении природных пожаров.

Коммунальные службы в цикличном режиме поливают проезжие части, чтобы охлаждать поверхность дорожного полотна — так снижаются риски его пластической деформации.