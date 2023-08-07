Собянин: Реставрация легендарного кинотеатра «Ударник» начнется в этом году

На крыше кинотеатра «Ударник» после реставрации появится терраса и смотровая площадка. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

В знаменитом кинотеатре «Ударник» в 2023 году стартует реставрация, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. После обновления на крыше здания появятся открытая терраса и смотровая площадка, с которой посетители смогут любоваться видами города.

«Легендарное место для Москвы и российского кинематографа – кинотеатр «Ударник» – ждет комплексная реставрация. В советские годы в нем проходили крупные фестивали, премьеры и недели кино», – рассказал глава города в своем официальном Telegram-канале.

Во время капитального ремонта строители обновят фасады и интерьеры кинотеатра. Кроме того, «Ударник» оснастят современным оборудованием.

«Здесь будет несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше – терраса и смотровая площадка», – написал Сергей Собянин.

В столице уже несколько лет реализуется столичная программа обновления устаревших кинотеатров, стартовавшая весной 2017 года. Их здания ремонтируют и превращают в современные культурно-досуговые центры с фудкортами, магазинами, игровыми и спортивными пространствами. В советское время кинотеатры появлялись в каждом районе Москвы, они становились точками притяжения для местных жителей. Здания строились с 1930-х по 1980-е годы, многие – по типовым проектам. Со временем кинозалы ветшали и устаревали. Сейчас их реконструируют, и старые постройки преобразуются в многофункциональные районные центры для семейного досуга. В некоторых на крыше оборудуют открытые террасы, на которых в теплое время года также можно проводить разные мероприятия и устраивать кинопоказы.

В ходе программы модернизации в столице обновят 39 кинотеатров. К началу 2023 года после реконструкции открылось уже 15 киноцентров, превратившихся в районные развлекательные комплексы шаговой доступности. При этом архитекторы стараются сохранить знаковые элементы старых зданий, например, панорамно остекленные фойе и высокие части кинотеатров. Первые этажи и центральные фасады зданий становятся полностью прозрачными. Эта архитектурная особенность позволяет пропускать днем большое количество солнечного света в здание. Ночью яркая подсветка обеспечивает эффект «открытости» городу. Пространство внутри кинотеатров делают максимально безбарьерным и удобным для маломобильных посетителей.

Концепция всех кинотеатров сети «Место встречи» была разработана архитектурным бюро Аманды Ливит, автора проекта Музея искусства, архитектуры и технологии в Лиссабоне и реновации универмага Galeries Lafayette в Париже. Позже проект зарубежных специалистов был доработан российскими архитекторами с учетом московских реалий.