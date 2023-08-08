Багреева: Благодаря экспертизе цен в госзакупках столице удается оптимизировать бюджетные расходы

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева назвала сэкономленную городом на госзакупках сумму за первое полугодие 2023 года. Этого удалось добиться при помощи технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК(Д), заключаемых для нужд заказчиков города в системе госзакупок. С января по июнь в этом году экспертами были выданы 1567 заключений. Закупки заявлялись на общую сумму свыше 668 миллиардов рублей.

«По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 16,6 миллиарда рублей бюджетных средств», – отметила Багреева.

Напомним, в столице экспертизу НМЦК(Д) проводит Департамент экономической политики и развития города совместно с Аналитическим центром Москвы. При этом исключением являются закупки по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам. Экспертиза цен позволяет эффективно оптимизировать бюджетные расходы. Проверка достоверности определения НМЦК(Д) проводится для контрактов на сумму более 30 миллионов рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой 50 миллионов рублей и выше в случае закупки по 223-ФЗ.