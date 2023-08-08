Синоптик Леус: в Москве 8 августа прошла третья за лето тропическая ночь

В Москве 8 августа зафиксировали третью за лето тропическую ночь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 8 августа зафиксировали третью за лето тропическую ночь – столбики термометров не опускались ниже плюс 21 градуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Да, температура воздуха в Москве не опустилась ниже отметки плюс 21,1 градусов», - отметил синоптик.

Он добавил, что жители столицы пережили уже третью тропическую ночь за этот летний сезон.

Напомним, в Москве 7 августа прошла вторая за лето тропическая ночь. Тогда температура воздуха не опускалась ниже плюс 20 градусов.

Ранее KP.RU писал, что в Москве с 8 августа начнет отступать жара. В столичном регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, местами прогремят грозы. Порывы ветра будут достигать 15 м/с. Температура воздуха опустится до плюс 25-27 градусов.