В новый промышленный парк «Бутово» в Москве перенесут производство вентиляционного оборудования из соседнего региона

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В промышленном парке «Бутово» разместится производство воздухораспределительных устройств. Они применяются в кондиционерах и вентиляции. Промпарк на юге Москвы строится по городской программе стимулированию создания мест приложения труда.

— Готовая промышленная инфраструктура пользуется большим спросом у инвесторов, желающих разместить производство на территории столицы. Сегодня в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда реализуется 12 проектов по строительству промышленных объектов. Один из них расположен в районе Южное Бутово, промпарк возводит инвестор из структуры ПИК. Его общая площадь составит около 58 тысяч квадратных метров, а инвестиции в проект – не менее 4,8 миллиарда рублей. После ввода в эксплуатацию там смогут работать 1,8 тысячи человек, – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Новым производством воздухораспределителей займется компания Redvent. Инвестор выкупил 864 «квадрата» площадей, здесь будут работать до 30 человек. Часть производства перенесут из Рязанской области. В этот регион сегодня поставляется около 40% продукции компании. Гендиректор компании Махач Сайгитов отметил, что новая промплощадка произведет положительное впечатление на сотрудников и клиентов. Бизнесмен подчеркнул и логистические удобства расположения предприятия в столице.

Промпарк закончат строить до конца года. В нем объединены здания формата light industrial ( для размещения легких производств, организации хранения, офиса) и big box (традиционные крупногабаритные склады). Арендаторам будут доступны блоки от 580 кв. м.

Также в Бутово планируют локализовать выпуск изделий из карона.

Сейчас в Москве порядка 90% городских инвестиций идут на проекты за пределами исторического центра. Это необходимо, чтобы гармонично развивать все районы и округа мегаполиса. Программа стимулирования создания мест приложения труда это определенный договор между городом и застройщиком. Девелопера освобождают частично или полность от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка если он согласен построить кроме жилых домов также объект, который даст рабочие места. Это может производство, социальный объект, офисы, торгово-развлекательный центр или логистический комплекс.