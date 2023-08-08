Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы 8 августа

Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Фото: Алина НИЗАМОВА

Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково во вторник, 8 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

Так, по информации на 09:40, в Домодедово не могут улететь пассажиры девяти рейсов, еще три самолета отменили. Во Внуково задержали шесть рейсов, отмен нет, а в Шереметьево задерживаются три вылета, один отменен. В то же время аэропорт Жуковский работает в штатном режиме. Причины задержек и отмен авиарейсов уточняются. На работу аэропортов могли повлиять погодные условия - в Москве местами идет дождь.

Ранее KP.RU писал, что в аэропорту Якутии самолет Ан-24 повредил шасси при посадке. На борту самолета находились три члена экипажа, никто из них не пострадал. Воздушное судно отбуксировали на стоянку. По факту случившегося организовали проверку.