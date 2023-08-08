Женщина во время ссоры зарезала сожителя на юге Москвы

Женщину нанесла один удар ножом в шею своему своему сожителю Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве задержали 35-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве сожителя, сообщили в телеграм-канале столичного СК.

По данным следствия, 8 августа в квартире на улице Мусы Джалиля между парой произошла ссора. Женщина схватила нож и нанесла один удар сожителю в шею. От полученных травм 40-летний мужчина погиб на месте происшествия.

Правоохранители установили личность преступницы и задержали ее. Женщине предъявили обвинение в убийстве. В ходе допроса она признала вину. Расследование продолжается, в ближайшее время фигурантке изберут меру пресечения.

Ранее KP.RU писал, что в Солнечногорске мужчина зарезал возлюбленную из-за ревности. Он ранил возлюбленную в тамбуре жилого дома, а потом оставил ее истекать кровью. В ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом.