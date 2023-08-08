Собянин: на северо-востоке Москвы откроются новые спортивные комплексы с бассейнами

В Бибирево продолжается строительство спортивного центра с тренажерным залом и двумя бассейнами. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

У жителей Бибирево, Останкинского и Алексеевского районов скоро появятся новые места для занятий плаванием: на северо-востоке столицы строится сразу несколько спортивных центров с бассейнами. Современные физкультурные комплексы будут адаптированы для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Алексеевском районе появятся два спортивных комплекса с бассейнами. Первый возводим за счет городского бюджета на территории одного из старейших столичных образовательных учреждений – школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых. Объект готов на 75%, ведутся отделочные и фасадные работы, производится монтаж инженерных систем», – написал Сергей Собянин.

Еще один спортивный комплекс также будет построен в Алексеевском районе. В здании оборудуют 25-метровый бассейн с десятью дорожками для взрослых и 6-метровый – для детей. В центре появится зал для сухого плавания, площадки для общефизической и силовой подготовки. За одну смену комплекс сможет принимать до 170 посетителей. Бассейны будут адаптированы для занятий людей с ограничениями по здоровью. По словам мэра, проект строительства спорткомплекса в Алексеевском районе же получил одобрение.

В Бибирево продолжается работа над спортивным центром с тренажерным залом и двумя бассейнами. Первый, для взрослых, будет 25-метровым на восемь дорожек. Для детей – поменьше, в нем малыши смогут учиться плавать. После того, как спорткомплекс будет готов, территорию рядом с ним благоустроят и озеленят.

Кроме того, на северо-востоке Москвы появятся новые социальные объекты – детский сад и поликлиника.

«В Останкинском районе возведем детский сад на 200 мест. На территории сделаем игровые и физкультурные площадки. В Бабушкинском районе до конца года планируем завершить строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену», – сообщил глава столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как после реконструкции преобразился Ледовый дворец в Сокольниках. Теперь это новое спортивное сооружение площадью более 18,5 тысяч квадратных метров, отвечающее всем современным требованиям. В нем есть две ледовые арены, спортзал профессиональной подготовки хоккеистов, зал для занятий мини-футболом и шахматно-шашечный клуб, медицинский кабинет и СПА-центр с купелью, а также раздевалки для спортсменов и технические помещения. Спортивный комплекс расположен на улице Сокольнический Вал.

Всего с начала 2023 года в столице построили 7 новых спортивных объектов и таким образом выполнили годовой план на 50%. Один из крупнейших – новый корпус "МССУОР" № 4 имени А. Я. Гомельского в районе Бибирево. В современном трехэтажном здании будут тренироваться спортсмены, обучающиеся в олимпийском резерве.