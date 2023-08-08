Высокоточные цифровые насосы-дозаторы разработала компания из ОЭЗ «Технополис Москва»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Предприятие, которое базируется в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», создало и начало массовый выпуск высокоточных цифровых насосов-дозаторов. Для отечественной промышленности это премьера. Такую технику применяют для выпуска напитков, продуктов питания, лекарств, нефтепродуктов и косметики.

— Инновационное и высокотехнологичное решение, полностью реализованное на отечественной электронно-компонентной базе. Кроме того, в этих изделиях применяются комплектующие столичных производителей микроэлектроники. Устройства оснащены шаговыми приводами и микроконтроллерами, которые позволяют настроить дозирование реагентов с заданными скоростью и объемом без применения внешних систем управления, – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Разработку и производство техники выполняют специалисты компании VDK. В ОЭЗ — на площадке «Печатники» — фирма работает с 2015-го. Предприятие занимается выпуском профессиональных систем приготовления растворов и суспензий, устройств дозирования, ввода и проточного перемешивания компонентов.

Их новинка может заместить аналогичную продукцию покинувших российский рынок брендов. До этого подобная российская техника была, однако насосы были рассчитаны на высокие давления и большие производительности. Соответственно, подходили не для каждого производства.

— С начала 2022-го число сотрудников предприятия выросло в два раза. Производство такого высокоточного оборудования, как цифровые насосы-дозаторы, ранее было возможно только в Германии, США и Италии, но сегодня весь цикл локализован в России, – отметил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Технополис Москва» остается флагманом столичной промышленности. Благодаря своему юридическому статусу, инвесторы могут вести бизнес в рамках льготного режима. Сейчас на площадках ОЭЗ размещено порядка 200 высокотехнологичных компаний.