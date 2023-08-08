Жителей Москвы предупредили о магнитной буре 8 августа

Магнитные бури возникают при повышенной солнечной активности Фото: REUTERS

Во вторник, 8 августа, на Земле ожидается магнитная буря. Жителей столицы предупредили об этом геофизическом явлении, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева РАН.

Уточняется, что магнитная буря будет относиться к категории G1, что означает «слабые возмущения». Согласно прогнозам, в августе больше не прогнозируется быстрых и сильных изменений магнитного поля Земли.

Магнитные бури возникают при повышенной солнечной активности.

Ранее KP.RU писал, что в августе москвичи могут наблюдать два суперлуния. Одно из них прошло в ночь на 1 августа, второе ожидается в ночь на 30 августа. По словам специалистов, два суперлуния в месяц можно увидеть довольно редко.