Победу на конкурсе Российского научного фонда одержали шесть компаний – резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Российский научный фонд (РНФ) провел в рамках стратегических инициатив президента России в научно-технологической сфере конкурс технологических предложений по направлению «Микроэлектроника». Всего было отобрано 56 заявок участников конкурса. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На конкурс от представителей отрасли поступило 183 технологических предложения, содержащих 294 проекта, - отметил заммэра. - В шорт-лист вошли 56 разработок, из них 14 принадлежат шести предприятиям особой экономической зоны столицы».

По его словам, кластер микроэлектроники особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» объединил 32 предприятия. На них создаются инновации, которым нет равных ни в нашей стране, ни во всем мире.

«В 2022 году компании вложили в свое развитие около трех миллиардов рублей, - сообщил Ефимов. - Всего за время деятельности в ОЭЗ Москвы – более 40 миллиардов рублей».

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, для производителей существенным подспорьем в работе становятся положенные резидентам ОЭЗ льготы по налогам, качественная инфраструктура, благоустроенная общественная среда. Занятым в микроэлектронике предприятиям ОЭЗ за прошлый год было выделено льгот на общую сумму 406,9 миллиона рублей.

«На каждый рубль предоставленных резидентам налоговых льгот 44,6 рубля пришлось на инвестиции, которые компании направляли на свое развитие», – добавил глава ведомства.

Победителей конкурса РНФ назвал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. В списке - компании «Микрон», «Эпиэл», «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ), «НИИМЭ», «Завод Протон», «Лассард». При этом ЗНТЦ предложил больше всего разработок – пять.

Теперь предстоит новый этап состязания. На конкурсе будут выбирать исполнителей опытно-конструкторских и технологических работ по названным лучшим технологическим предложениям, финансирование которых берет на себя Фонд. Сумма грантов - от 10 до 30 миллионов рублей. Максимальный срок выполнения проекта – до трех лет.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» является флагманом столичной промышленности. Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы.