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НовостиПроисшествия8 августа 2023 11:15

Мужчина провалился в люк на Воробьевых Горах в Москве

Пострадавшего передали медикам
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Обстоятельства произошедшего выясняются

Обстоятельства произошедшего выясняются

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве мужчина провалился в люк рядом с канатной дорогой на Воробьевых горах. В ГУ МЧР России по Москве сообщили KP.RU, что пострадавшего передали медикам. Информация о его состоянии не уточняется.

Сообщение о ЧП на улице Косыгина, 28 строение 22 поступило в экстренные службы днем 8 августа. На место оперативно прибыли спасатели. Как выяснилось, мужчина упал в канализационный люк. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Пострадавшему мужчине оказывают медицинскую помощь.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на Проспекте Мира голый мужчина выпал из окна 26-го этажа. Житель столицы погиб от полученных травм. В МВД опровергли информацию о том, что он сорвался из окна, скрываясь от сотрудников полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.