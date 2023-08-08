Мужчина провалился в люк на Воробьевых Горах в Москве

Обстоятельства произошедшего выясняются Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве мужчина провалился в люк рядом с канатной дорогой на Воробьевых горах. В ГУ МЧР России по Москве сообщили KP.RU, что пострадавшего передали медикам. Информация о его состоянии не уточняется.

Сообщение о ЧП на улице Косыгина, 28 строение 22 поступило в экстренные службы днем 8 августа. На место оперативно прибыли спасатели. Как выяснилось, мужчина упал в канализационный люк. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Пострадавшему мужчине оказывают медицинскую помощь.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на Проспекте Мира голый мужчина выпал из окна 26-го этажа. Житель столицы погиб от полученных травм. В МВД опровергли информацию о том, что он сорвался из окна, скрываясь от сотрудников полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.