Мужчину, насмерть сбившего 6-летнего мальчика в Москве, арестовали

Обвиняемый частично признал вину Фото: прокуратура Москвы

В Москве под стражу заключили 45-летнего мужчину, который на автомобиле «Шкода» сбил 6-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Ребенок погиб, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Мужчине предъявили обвинение. Вину он признал частично, заявив, что ехал на зеленый сигнал светофора. Виновник аварии также добавил, что за рулер он находился в трезвом виде и лишь после происшествия он выпил алкоголь. Место ДТП он покинул, потому что испугался.

В ходе судебного заседания обвиняемый просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее KP.RU писал, что 6 августа на севере Москвы иномарка вылетела на пешеходный переход. Под колеса авто попал 6-летний мальчик, он скончался от полученных травм. Виновник ДТП скрылся, однако правоохранители оперативно его задержали.