Росгидромет: жаркая погода сохранится в Москве до 20 августа

Температуры выше +35 градусов в этом году в Москве уже точно не будет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве до 20 августа сохранится жаркая летняя погода: столики термометров будут показывать до плюс 30 градусов, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в эфире радио «Говорит Москва».

«Возможно, что это самые жаркие дни и в Рязани, и Московском регионе, и в Калужской области, и в Тверской, Тульской, но мы ещё ждём до середины августа, что температуры 25-30 градусов будут…», - отметил специалист.

По словам синоптика, в столичном регионе в этом году больше не стоит ждать повышения температуры до плюс 35 градусов. Он отметил, что до 12-14 августа в Москве будут идти дожди, несмотря на этого воздух прогреется до 25-30 градусов. Теплый циклон задержится в городе до середины месяца.

Ранее KP.RU писал, что 8 августа москвичи пережили третью тропическую ночь за лето. Столбики термометров не опускались ниже +21 градуса.