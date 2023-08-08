Парень с ножом ограбил двух прохожих на западе Москвы

Молодой человек напал на мужчин на Рублевском шоссе Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве правоохранители задержали 19-летнего парня, подозреваемого в разбойном нападении на двух прохожих, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Инцидент произошел возле жилого дома на Рублевском шоссе. Молодой человек напал на 43-летнего мужчину и, угрожая ножом, потребовал у него деньги. Происходящее увидел прохожий, он попытался остановить злоумышленника, но тот избил его. Удары пришлись в область туловища и головы.

Налетчика задержали, его доставили в отдел полиции. Обстоятельства случившегося выясняются. Потерпевшие обратились в медицинское учреждение, им оказали необходимую помощью, сейчас жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает.

Ранее KP.RU писал, что в Москве сотрудники Росгвардии задержали наркокурьера с 10 кг гашиша в продуктовых пакетах. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.