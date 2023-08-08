Москвичи выберут имена для двух выдр из «Москвариума» на ВДНХ

Участники проекта «Активный гражданин» выберут имена для новых обитателей Москвариума на ВДНХ, сообщили на сайте столичной мэрии.

Азиатские выдры приехали в столицу из Новосибирского зоопарка и быстро обустроились на новом месте. Для них создали вольер с береговой полосой, специальной зоной с сеном, песком, камнями, корнями и ветками.

Горожане смогут выбрать один из предложенных вариантов имен: Гоша и Глаша, Мося и Фрося, Афоня и Марго, Йося и Роза, Мося и Мотя, или предложить свой вариант. Ранее участники проекта «Активный гражданин» уже выбирали имена для других животных на ВДНХ: овечку с «Городской фермы» назвали Варварой, а альпаку – Шоколадка.

Проект «Активный гражданин» запустили 2014 года. За это время к нему присоединились более шести миллионов человек.

Ранее KP.RU писал, что Московский зоопарк поздравил сетчатого жирафа Самсона с 30-летием.