Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 16:29

Москвичи выберут имена для двух выдр из «Москвариума» на ВДНХ

Голосование пройдет на портале «Активный гражданин»
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА

Участники проекта «Активный гражданин» выберут имена для новых обитателей Москвариума на ВДНХ, сообщили на сайте столичной мэрии.

Азиатские выдры приехали в столицу из Новосибирского зоопарка и быстро обустроились на новом месте. Для них создали вольер с береговой полосой, специальной зоной с сеном, песком, камнями, корнями и ветками.

Горожане смогут выбрать один из предложенных вариантов имен: Гоша и Глаша, Мося и Фрося, Афоня и Марго, Йося и Роза, Мося и Мотя, или предложить свой вариант. Ранее участники проекта «Активный гражданин» уже выбирали имена для других животных на ВДНХ: овечку с «Городской фермы» назвали Варварой, а альпаку – Шоколадка.

Проект «Активный гражданин» запустили 2014 года. За это время к нему присоединились более шести миллионов человек.

Ранее KP.RU писал, что Московский зоопарк поздравил сетчатого жирафа Самсона с 30-летием.