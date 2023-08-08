Контролеры в метро Москвы задержали безбилетника, находящегося в федеральном розыске

Теперь мужчину ждет не только следствие, но и штраф за безбилетный проезд Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском метрополитене контролеры остановили безбилетника, который оказался в федеральном розыске по статье «Кража», сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Инцидент произошел на станции «Щелковская». Мужчина попытался незаметно проскользнуть через турникеты, но контролеры заметили нарушителя – они остановили «зайца». После этого личность мужчины установили полицейские. Оказалось, что он находится в федеральном розыске. Помимо следствия его теперь ждет штраф за безбилетный проезд в метро.

В Дептрансе добавили, что контролеры не только следят за оплатой проезда, но и за безопасностью пассажиров.

Ранее KP.RU писал, что рецидивист разбил створки турникета на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». Действия злоумышленника квалифицировали по статье «Вандализм», его привлекут к ответственности.