Поезда задерживаются на фиолетовой ветке метро Москвы из-за проверки инфраструктуры

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Московском метрополитене на фиолетовой ветке задерживаются поезда из-за проверки инфраструктуры, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта утром в среду, 9 августа.

«На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Через пять минут движение на Таганско-Краснопресненской линии начали вводить в график. Детали произошедшего не уточняются.

Ранее KP.RU писал, что утром 31 июля поезда задерживались на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро из-за человека на пути. Как выяснилось, пассажирка потеряла сознание и упала под прибывающий поезд. Машинист успел затормозить, девушка осталась жива, ее вытащили из-под рельсов.