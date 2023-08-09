Дождь с грозой и до +25 градусов ожидаются в Москве 9 августа

В Москве ожидается ливень с грозой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в среду, 9 августа, прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах прогремят грозы, возможен град. Днем воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В столице будет дуть ветер западной четверти со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе – до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба, что около нормы.

В ночь на четверг характер погоды практически не изменится: в городе будет идти небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров покажут плюс 13-15 градусов. Ветер северо-западный, северный 3- 8 метров в секунду. Днем 10 августа в столице обойдется без дождей. Температура воздуха составит плюс 25-27 градусов.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ливня с грозой и порывистым ветром. Аналогичное предупреждение действует и по области.