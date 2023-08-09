Почти 25 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы 9 августа

Почти 25 авиарейсов отменили и задержали в столичных аэропортах в среду Фото: Иван ВИСЛОВ

Почти 25 авиарейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково в среду, 9 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

По информации на 09:45, в Домодедово не могут улететь пассажиры девяти рейсов, еще два самолета отменили. Во Внуково задержали пять рейсов, четыре отметил. Кроме того, в Шереметьево задерживаются три вылета, один отменен. При этом аэропорт Жуковский работает в штатном режиме. Причины задержек и отмен авиарейсов уточняются.

Ранее KP.RU писал, что аэропорт «Домодедово» работает штатно после закрытия ночью в среду. Авиагавань временно закрывалась на прилет и вылет самолетов в целях безопасности. Ночью 9 августа силами ПВО уничтожили два беспилотника, один из них сбили в районе Домодедово, а второй – в районе Минского шоссе.