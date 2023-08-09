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НовостиОбщество9 августа 2023 7:21

Москвичей предупредили о ливне с грозой и градом 9 августа

Во время непогоды порывы ветра будут достигать 17 м/c
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве в среду ожидается сильный дождь

В Москве в среду ожидается сильный дождь

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице, по прогнозам синоптиков, в среду ожидаются кратковременные дожди и ливни, местами прогремят грозы, в отдельных районах возможна гроза. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.

Горожан просят быть внимательными и осторожными в непогоду: обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться от дождя под деревьями, не парковать под деревьями автомобили. Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров.

Ранее KP.RU писал, что Москве 9 августа действует «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя. Аналогичное предупреждение объявили и по всей области. По словам синоптика Тишковца, в столичном регионе все неделю будет пасмурно и дождливо.