Москвичей предупредили о ливне с грозой и градом 9 августа

В Москве в среду ожидается сильный дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице, по прогнозам синоптиков, в среду ожидаются кратковременные дожди и ливни, местами прогремят грозы, в отдельных районах возможна гроза. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.

Горожан просят быть внимательными и осторожными в непогоду: обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться от дождя под деревьями, не парковать под деревьями автомобили. Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров.

Ранее KP.RU писал, что Москве 9 августа действует «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя. Аналогичное предупреждение объявили и по всей области. По словам синоптика Тишковца, в столичном регионе все неделю будет пасмурно и дождливо.