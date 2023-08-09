Роспотребнадзор Москвы выявил три случая кори у работников рынка «Садовод»

Сотрудники рынка «Садовод» в Москве получили прививки против кори Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники рынка «Садовод» в Москве получили прививки против кори после того, как специалисты выявили три случая заболевания среди персонала. Об этом сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Иммунизация была организована специалистами в Юго-Восточном административном округе. В рамках профилактических мероприятий прививки получили 680 работников рынка «Садовод», которые не были привиты или ранее не проходили полный курс вакцинации против кори.

В пресс-службе «Садовода» уточнили, что ситуация произошла в начале июля. «После этого была произведена полная дезинфекция помещений. Также было провакцинировано 680 сотрудников, у которых ранее отсутствовала прививка. В течение месяца торговый комплекс работает в прежнем режиме, новых больных за это время выявлено не было», — говорится в сообщении.

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