Змея укусила годовалого ребенка под Москвой

В Московской области годовалого ребенка укусила змея Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Московской области годовалого ребенка укусила змея. Малыша осмотрели и отправили на лечение в столицу, сообщил источник KP.RU.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 9 августа, в Павлово-Посадском городском округе. Около полудня родители обратились к врачам и сообщили, что их ребенка укусила неизвестная змея. Малыша осмотрели, а затем решили отправить на лечение в Москву. Информация о его состоянии уточнятся.

Пока анализы не готовы, неизвестно, кто укусил ребенка – гадюка или другая змея. Яд гадюки для человека зачастую не опасен.

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