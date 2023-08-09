Губернатор Воробьев пообещал оказать помощь пострадавшим при взрыве в Сергиевом Посаде. Фото: кадр из видео

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь людям, пострадавшим при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде. Взрыв прогремел 9 августа. Ударная волна выбила стекла в нескольких домах, повредила спортивный комплекс рядом. Пока известно о 35 пострадавших, 19 человек в больнице. На объекте работают сотрудники МЧС, они разбирают завалы, не исключено, что под ними тоже есть люди. Пока 6 человек числятся пропавшими без вести.

Известно, что взрыв был в металлическом ангаре 40×40 метров. В помещении на территории Загорского оптико-механического завода располагался склад пиротехники, который арендовала частная компания.

- Среди пострадавших есть пациенты в крайне тяжелом состоянии — они находятся в реанимации. Им оказывают помощь, - отметил губернатор в беседе с телеканалом «360».

Помощь потребуется также жителям соседних улиц. Взрывной волной в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла.

- Обязательно позаботимся обо всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва, - отметил глава региона.

Также повреждено здание спортивного комплекса «Луч», там тоже предстоит большой ремонт.

Для пострадавших работает «горячая линия»: +7 (496) 545-77-55, +7 (496) 540-88-36, +7 (496) 551-51-00 и +7 (915) 135-15-10.

В МЧС сообщили Известиям, что в результате взрыва была разрушена часть производственных помещений и в одном из них были очаги возгорания на общей площади 400 кв. м.