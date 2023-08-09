Мужчина погиб под колесами поезда на Ярославском направлении МЖД

Электричка насмерть сбила мужчину Фото: "КП" Архив

Электричка насмерть сбила мужчину на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщает «Вечерняя Москва».

Так, несчастный случай произошел в Мытищах на станции Тайнинская. Мужчина 1088 года рождения попал под колеса поезда «Москва Пушкино».

В пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщили KP.RU, что ведется проверка. Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 8 августа. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что мужчина погиб под колесами поезда на северо-востоке Москвы. Несчастный случай произошел возле платформы Маленковская. На месте работали следователи и транспортная полиция. Из-за инцидента электричка задерживалась с прибытием.