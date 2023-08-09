Мужчина до смерти избил знакомого в лесопарке на юго-западе Москвы

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве 43-летний мужчина до смерти избил знакомого в лесополосе в одном из парков на юго-востоке города. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в телеграм-канале столичного СК.

По данным следствия, 5 августа в столичном парке заметили мужчину с телесными повреждениями. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Однако через два дня потерпевший скончался от полученных травм. По подозрению в убийстве задержали знакомого погибшего. Как выяснилось, накануне мужчины распивал спиртные напитки.

С фигурантом проводят следственные действия. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте. Детали случившегося выясняются.

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