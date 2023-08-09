Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве до конца лета

В Москве настоящая осень может начаться только в середине следующего месяца Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичей ждет комфортная погода до конца лета, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, жара в столице спадет до плюс 25–26 градусов уже в среду, 9 августа. В городе пройдут дожди и грозами. До конца месяца высоких температур больше не предвидится.

Тишковец добавил: средняя температура в оставшиеся три недели августа составит около плюс 23 градусов. Погода будет теплой и комфортно, несмотря на то, что времена в столице будут идти кратковременные дожди.

«По прогнозам настоящая осень может начаться только в середине следующего месяца. Первая половина сентября ожидается очень теплой», - подчеркнул метеоролог.

Ранее KP.RU писал, что жаркая погода сохранится в Москве до 20 августа. Однако температуры выше +35 градусов в этом году городе ждать уже не стоит.