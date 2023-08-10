Теплую погоду без осадков прогнозируют в Москве 10 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики Гидрометцентра России сообщают, что в четверг, 10 августа, в Москве будет теплая погода: воздух прогреется до 25-27 градусов выше нуля. При этом в столице ожидается переменная облачность без осадков. Прогноз погоды опубликован на сайте метеоцентра.

Днем ветер будет дуть с севера и северо-запада. Его скорость составит 3-8 метров в секунду. К ночи направление изменится на восточное и северо-восточное. Скорость немного увеличится — до 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в темное время суток опустится до 13-15 градусов тепла. Облачность сохранится.

Атмосферное давление в течение суток будет выше нормы Московского региона: 753 мм ртутного столба днем и 754 — ночью.

Ранее KP.RU писал, что август, по прогнозам синоптиков, в столице ожидается комфортным и теплым.