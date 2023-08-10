Синоптик Вильфанд: африканское тепло в Москве сменится дождями с грозами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал «африканское» тепло в Москве в конце рабочей недели. Однако уже на выходных, 12 и 13 августа, его сменят ливни и грозы. Об этом синоптик рассказал Агентству городских новостей «Москва».

В пятницу воздушные массы в столицу будут поступать с северо-восточного африканского континента. Именно поэтому установится очень теплая погода.

— Будет высокая температура, плюс 27 – 29, по области – до плюс 30 градусов. А в ночь на субботу температура тоже «африканская», минимальные значения очень высокие – плюс 19 – 21 градус, — поделился Вильфанд.

При этом, уже в пятницу, 11 августа, в Москве местами прогремят грозы и пройдут небольшие дожди. В выходные непогода усилится. В субботу ожидают +23-24 градуса, будет облачно и дождливо, стоит ждать гроз. Порывы ветра при этом будут достигать 17 метров в секунду.

Ночью на воскресенье день ожидают всего плюс 11 – 16. Днем воздух прогреется до плюс 22 – 24 градусов.

Ранее KP.RU писал, что в четверг, 10 августа, в Москве прогнозируют отсутствие осадков при 25-27 градусах тепла.