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НовостиПроисшествия10 августа 2023 6:31

Собянин сообщил о двух сбитых в районе ЦКАД и Калужской области беспилотника

Около четырех часов утра два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели в сторону Москвы, сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин

«Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города», – написал Сергей Собянин.

Градоначальник пояснил, что один беспилотник был сбит в Калужской области, другой в районе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).