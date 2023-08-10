Собянин сообщил о двух сбитых в районе ЦКАД и Калужской области беспилотника

«Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города», – написал Сергей Собянин.

Градоначальник пояснил, что один беспилотник был сбит в Калужской области, другой в районе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).