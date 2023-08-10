Собянин сообщил о двух сбитых в районе ЦКАД и Калужской области беспилотника
Около четырех часов утра два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели в сторону Москвы, сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин
«Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города», – написал Сергей Собянин.
Градоначальник пояснил, что один беспилотник был сбит в Калужской области, другой в районе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).