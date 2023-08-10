На предприятии в Брянске используют лазерное оборудование московского производителя

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Предприятие из Брянска производит профиль ПВХ и подоконную доску. Для маркировки этих изделий до недавнего времени использовали каплеструйный принтер. Но его поставщик больше не работает в нашей стране. Несмотря на возникшие сложности, решение проблемы было найдено. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, вместо печати маркировка теперь наносится с помощью гравировки.

«Компания «ЛАССАРД» из столичной ОЭЗ оснастила брянское производство двумя десятками лазерных граверов для этих целей», – отметил глава ведомства.

Московские изделия встраиваются в конвейер и обходятся практически без расходных материалов. При этом в программу вносятся персональные данные каждой рабочей смены. Это позволяет существенно оптимизировать действия оператора установки и увеличить производительность труда участка.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Как пояснил генеральный директор компании Олег Нефедов, разработанный предприятием лазерный комплекс упрощает производственный процесс. Это выгодно не только экономически. Параллельно снижаются простои производства.

«Раньше при маркировке изделий предприятию нужно было производить замену картриджей, а при сбое удалять чернила растворителем и запускать линию заново, - уточнил представитель разработчика. - При эксплуатации лазера необходимо лишь менять линзу и защитное стекло».

Напомним, компания приступила к работе на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» с апреля этого года. Старт производству дали мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. В ассортименте предприятия числится уже более двух десятков видов оборудования. Производственные мощности позволяют выпускать более 400 изделий в год.

При поддержке города инвесторы, разместившие свои промышленные площадки в Москве, могут увеличивать выпуск продукции и находить дополнительные рынки сбыта. Производителям полагаются более 20 мер городской помощи. Сюда входят и субсидии, целевые займы.