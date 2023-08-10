На Дмитровском шоссе построят гаражный комплекс с магазинами и фитнесом

На северо-востоке Москвы в районе Северный возведут гаражный комплекс в восемь этажей. Сооружение с расширенными функциями построит инвестор. Подробнее об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Известно, что под новое здание выделен земельный участок 169Г на Дмитровском шоссе. Пока на этой территории площадью около двух гектаров нет никакой застройки.

«Мы предлагаем инвестору реализовать довольно масштабный проект, - отметила Княжевская. - Площадь восьмиэтажного здания не превысит 51 тысячи квадратных метров».

По ее словам, рассчитанный на хранение и мойку автомобилей комплекс также заполнят магазины, фитнес-клуб, площадки для отдыха, пункты бытового обслуживания.

«Такое насыщение различными функциями будет востребованным среди местных жителей и разнообразит инфраструктуру района», — уточнила Княжевская.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки для строительства этого сооружения. Разработкой архитектурной концепции специалисты займутся во время дальнейших этапов реализации. Как пояснила председатель Москомархитектуры, в концепции уже определится и внешний облик будущего комплекса.