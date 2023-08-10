Собянин: Расширим финансовую поддержку социального предпринимательства в Москве

Сейчас в столице работают около 46 тысяч социально ориентированных компаний. Фото: сайт Сергея Собянина.

Финансовая поддержка социального предпринимательства в Москве будет расширена, сообщил мэр города Сергей Собянин. Сейчас в столице работают около 46 тысяч социально ориентированных компаний.

«Предприниматели вкладывают инвестиции в производство социально значимых товаров и услуг, и все чаще принимают на работу людей с инвалидностью, многодетных родителей, выпускников детских домов и других представителей социально уязвимых категорий населения. Город заинтересован в максимальном развитии бизнеса с человеческим лицом. Поэтому недавно мы приняли решение расширить финансовую поддержку компаний и проектов в сфере социального предпринимательства», – написал Сергей Собянин в блоге на персональном сайте мэра Москвы.

Глава столицы сообщил, что предприниматели, участвующие в городских образовательных и акселерационных программах, смогут получить гранты на развитие своего бизнеса – до 3 миллионов рублей. Сумма гранта позволит предприятиям компенсировать до 75% затрат. Особая мера поддержки действует и для лауреатов конкурсов и лучших участников программ социального предпринимательства. Они смогут получить помощь в размере до 300 тысяч рублей за один конкурс или программу.

«Приглашаю социально ориентированный бизнес воспользоваться этими мерами поддержки, создавая свою собственную историю успеха в добрых и полезных делах», – написал Сергей Собянин.

Мэр города рассказал о самых интересных проектах в сфере социального предпринимательства. Один из таких примеров - сервис DiaTalks: он предназначен для людей с сахарным диабетом. Первая в нашей стране экосистема для пациентов с подобным диагнозом была разработана еще 20 лет назад. Главная цель проекта – помочь людям вовремя обнаружить у себя диабет и научиться с ним жить. Программа включает онлайн-лекторий, образовательный чат-бот, консультации врачей-эндокринологов. Участники проекта ведут активную работу в соцсетях.

Еще один пример неравнодушного бизнеса - инклюзивное кафе «Разные зерна». Вместе с профессиональными баристами и поварами в нем работают люди с аутизмом. Мэр Москвы также упомянул психологическое подкаст-шоу «Тебе не одиноко» для подростков, столкнувшихся с буллингом, депрессией, давлением взрослых или сложностями в учебе. Кроме того, на ВДНХ в павильоне №17 работает галерея «Лес». Экологический проект ежедневно проводит образовательные лекции и мастер-классы для детей. Особое внимание уделяется занятиям для ребят с аутизмом и с ограниченными возможностями здоровья.

Среди столичных компаний, выпускающих социально ориентированную продукцию, Сергей Собянин отметил компанию «Кинезис». Предприятие конструирует и производит ультралегкие инвалидные коляски. Продукция компании отличается высокой прочностью, она подходит и для взрослых, и для детей. Компания выпускает серийные модели кресел, но можно сделать и индивидуальный заказ.