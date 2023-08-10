Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 августа 2023 10:03

В Москве мужчина задушил знакомого, после чего сбежал в Казахстан

В ближайшее время злоумышленника вернут на Родину, где он ответит за содеянное перед законом
Мила ГЕНЬ
В Москве мужчина задушил знакомого, после чего сбежал в Казахстан

В Москве мужчина задушил знакомого, после чего сбежал в Казахстан

Фото: Олег ЗОЛОТО

На юго-западе Москвы нашли тело задушенного мужчины. Подозреваемого в убийстве оперативно установили. Им оказался знакомый погибшего, который сразу после преступления сбежал за границу. Его нашли в Казахстане и в скором времени вернут в Россию для свершения правосудия, рассказали в Следственном комитете России по столице.

По данным следствия, 2 августа 2023 года на участке местности на улице Скобелевская в Москве, в ходе внезапной ссоры мужчина задушил своего знакомого, после чего скрылся с места преступления. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчина до смерти избил знакомого в лесопарке на юго-западе Москвы. До ссоры погибший и подозреваемый вместе распивали спиртные напитки.