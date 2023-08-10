В Москве мужчина задушил знакомого, после чего сбежал в Казахстан Фото: Олег ЗОЛОТО

На юго-западе Москвы нашли тело задушенного мужчины. Подозреваемого в убийстве оперативно установили. Им оказался знакомый погибшего, который сразу после преступления сбежал за границу. Его нашли в Казахстане и в скором времени вернут в Россию для свершения правосудия, рассказали в Следственном комитете России по столице.

По данным следствия, 2 августа 2023 года на участке местности на улице Скобелевская в Москве, в ходе внезапной ссоры мужчина задушил своего знакомого, после чего скрылся с места преступления. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчина до смерти избил знакомого в лесопарке на юго-западе Москвы. До ссоры погибший и подозреваемый вместе распивали спиртные напитки.