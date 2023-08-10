В Москве задержали двоих мужчин, которые избили пассажиров метро Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции метрополитена Москвы нашли в интернете видеозапись, на которой двое агрессивно настроенных граждан нападают на двоих молодых людей в переходе станции метро «Авиамоторная». После того, как они избили пассажиров, злоумышленники сбежали. Однако благодаря камерам их удалось оперативно вычислить, рассказали в ГУ МВД России по столице.

На видеозаписи видно, как мужчины наносят своим оппонентам удары руками и ногами в по голове и телу. Агрессивными пассажирами метро оказались 18-летний житель Санкт-Петербурга и 30-летний москвич. Их задержали на станции «Котельники» и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Полицейским пришлось разыскивать и пострадавших. 16- и 18-летний жители Рязанской области сразу не стали обращаться за медицинской помощью и в полицию. Позднее их все же осмотрели врачи, которые подтвердили наличие множества телесных повреждений различной степени тяжести. Жизни и здоровью ребят ничего не угрожает.

За нанесение побоев агрессивные мужчины стали фигурантами уголовных дел.

Ранее сообщалось, что мужчина разбил створки турникета на станции «Бульвар Дмитрия Донского» в Москве.